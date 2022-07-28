Сенатор США отказался от поездки в Тайвань по «личным обстоятельствам»

Фото: Walid Berrazeg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сенатор США республиканец Майкл Маккол отказался от посещения Тайваня, куда он должен был прибыть вместе со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси. Причиной он назвал «личные обстоятельства», сообщил телеканал NBC.

К тому же, республиканец считает, что посетить Тайвань может любой другой желающий представитель власти США. Поездка Пелоси на Тайвань изначально планировалась в апреле. Это мог быть первый визит с 1997 года. Но поездка была отложена из-за положительного теста спикера на коронавирус.

Сейчас Пелоси пока официально не объявила о предстоящем визите. Но её решение, пишет издание, уже спровоцировало раскол. Администрация Байдена сочла время её предстоящего визита «неподходящим» и выразила опасения из-за реакции Пекина.

Ранее Пекин пообещал принять силовые меры, если Нэнси Пелоси приедет на Тайвань. Армия Китая может создать бесполётную зону, чтобы не допустить визита спикера палаты представителей США.Официальный представитель ведомства Тань Кэфэй заявил, что «китайская армия не будет спокойно наблюдать за этим».