Сенат США одобрил законопроект о финансировании правительства Сенат США поддержал проект бюджета на $1,2 трлн и избежал шатдауна

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Сенат вслед за палатой представителей США поддержал законопроект, предусматривающий выделение около $1,2 трлн до конца финансового года, тем самым избежав шатдауна, сообщает The New York Times. За инициативу высказались 74 сенатора, против выступили 24 законодателя.

После нескольких часов задержки сенат подавляющим большинством голосов проголосовал за законопроект на сумму 1,2 триллиона долларов, предназначенный для финансирования более половины правительства, отправив эту меру на стол президента Байдена, — говорится в сообщении издания.

Ранее стало известно, что палата представителей поддержала проект о краткосрочном выделении средств из бюджета, что позволило в очередной раз избежать приостановки работы федерального правительства (шатдауна). Инициатива продлила временные лимиты финансирования до 8 и 22 марта в зависимости от ведомств. Это предоставило законодателям возможность завершить работу над формированием полноценного годового бюджета.

До этого конгрессменам удалось избежать шатдауна в США в третий раз. Благодаря законопроекту финансирование программ в различных отраслях продлили до 1 марта. Конгрессу приходилось принимать подобные мелкие инициативы из-за продолжающихся споров относительно постоянного бюджета. Значительные расхождения во взглядах между демократами и республиканцами не позволяли согласовать единую сумму.