Конгрессу США удалось отсрочить шатдаун в третий раз Конгресс США отсрочил шатдаун принятием нового законопроекта

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Конгресс США принял законопроект по краткосрочному финансированию правительства, что позволило отсрочить шатдаун уже в третий раз, передает РБК. За документ проголосовали 77 демократов из 95 и 314 республиканцев из 435.

Теперь благодаря законопроекту, финансирование программ в различных отраслях будет продлено до 1 марта. Конгрессу приходится принимать подобные мелкие инициативы из-за продолжающихся споров относительно постоянного бюджета.

Значительные расхождения во взглядах между демократами и республиканцами не позволяют согласовать единую сумму. Так, наиболее радикальные представители Республиканской партии настаивают на снижении бюджета до $1,47 трлн. Сенаторам необходимо найти точки соприкосновения до 1 октября.

Шатдаун предполагает приостановку работы всех государственных органов. Федеральное правительство тем временем является крупнейшим работодателем, которому пришлось бы отправить в неоплачиваемый отпуск 1,5 млн американцев.

Известно, что 13 января Белый дом уведомил ряд правительственных ведомств США о необходимости подготовиться к возможному шатдауну. По данным СМИ, ответственным лицам поручили придумать планы действий в случае прекращения государственного финансирования.