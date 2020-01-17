https://static.news.ru/photo/aef79ba2-39d2-11ea-9116-fa163e074e61_660.jpg Фото: boeing.com

Лайнерам 737 MAX полностью заменят программное обеспечение. Соответствующее решение принято руководством компании Boeing по итогам встречи с проверяющими чиновниками.

Новый софт обеспечит совместную работу двух бортовых компьютеров лайнера. Изначально предполагалось, что они будут фиксировать данные в ходе полётов поочерёдно, передавая друг другу информацию. Однако в ходе проверки было установлено, что компьютеры не взаимодействуют, сообщает ABC News.

Эксплуатация 737 MAX была прекращена после двух авиакатастроф, жертвами которых в общей сложности стали 346 человек. Как писал NEWS.ru, глава компании Boeing Деннис Меленберг покинул свой пост, получив при этом компенсацию в размере свыше $62 млн. Это вызвало негодование у родственников погибших.