Лайнерам 737 MAX полностью заменят программное обеспечение. Соответствующее решение принято руководством компании Boeing по итогам встречи с проверяющими чиновниками.
Новый софт обеспечит совместную работу двух бортовых компьютеров лайнера. Изначально предполагалось, что они будут фиксировать данные в ходе полётов поочерёдно, передавая друг другу информацию. Однако в ходе проверки было установлено, что компьютеры не взаимодействуют,
Эксплуатация 737 MAX была прекращена после двух авиакатастроф, жертвами которых в общей сложности стали 346 человек. Как писал NEWS.ru, глава компании Boeing Деннис Меленберг покинул свой пост, получив при этом компенсацию в размере свыше $62 млн. Это вызвало негодование у родственников погибших.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен