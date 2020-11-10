Россиянка Осипова освободилась из американской тюрьмы

https://static.news.ru/photo/a22fa43a-23d5-11eb-8d8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/public176918030

Российское посольство в США сообщило, что россиянка Богдана Осипова покинула тюрьму в штате Коннектикут.

Отмечается, что Осипова находится в ожидании нового приговора. В посольстве подчеркнули, что российская сторона надеется на справедливость в отношении Осиповой.

Рады приветствовать Богдану Осипову вне стен тюрьмы «Данбери», шт. Коннектикут! Понимаем, что многое ещё ей предстоит перенести, находясь в ожидании оглашения нового приговора. Вместе с тем, надеемся на справедливость по отношению к россиянке. Желаем Богдане здоровья, стойкости и успехов в отстаивании своих интересов! — говорится в сообщении.

Многодетная 40-летняя мать Богдана Осипова была обвинена в том, что в 2014 году она без разрешения подавшего на развод мужа будучи беременной вывезла из страны дочь. Девочка родилась в России. Женщину задержали в 2017 году, предъявив ей обвинение сразу по двум статьям — о международном похищении ребёнка и вымогательстве международного масштаба. В результате её приговорили к семи годам тюрьмы и выплате $18 тысяч в качестве судебных издержек.

Продолжим добиваться возвращения соотечественницы на Родину, — резюмировали в российском посольстве.

Как писал NEWS.ru, 5 ноября апелляционный суд США постановил немедленно освободить Осипову и отправить её дожидаться нового приговора в дом отчима в нью-йоркском районе Квинс.