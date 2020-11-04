Суд постановил освободить россиянку Осипову в США

Апелляционный суд США постановил немедленно освободить россиянку Богдану Осипову и отправить её дожидаться нового приговора в дом отчима в нью-йоркском районе Квинс. Постановление об освобождении многодетной матери
Ранее окружной суд Канзаса, который вынес Осиповой первоначальный приговор, настаивал на личном присутствии россиянки на суде по заслушиванию нового приговора и был против её освобождения.
Апелляционный суд обращает внимание, что решение о немедленном освобождении Осиповой принято с учётом того, что она уже отбыла максимальный срок наказания в 36 месяцев за похищение ребёнка. К тому же по состоянию здоровья она подвергается повышенному риску заразиться коронавирусом.
Власти США обвиняют 40-летнюю мать троих детей в том, что в 2014 году она без разрешения мужа, который затеял бракоразводный процесс, будучи беременной, вывезла из страны дочь. Девочка родилась уже на территории России.
Осипову задержали в 2017 году, предъявив ей обвинение сразу по двум статьям — о международном похищении ребёнка и вымогательстве международного масштаба. В результате мать троих детей, чьи две младшие дочери родились от брака с американцем, приговорили к семи годам тюрьмы и выплате $18 тыс. в качестве судебных издержек бывшему мужу.
Но в конце августа текущего года приговор был пересмотрен апелляционным судом. Инстанция оставила в силе только обвинение в похищении собственного ребёнка, остальные статьи признала неосновательными и обязала судью Канзаса вынести новый приговор по делу Осиповой.
В соответствии с этим новым приговором россиянке грозит тюремный срок не более трёх лет, он истекает 27 сентября. После этой даты женщину уже не могут держать в тюрьме сверх положенного срока.
Сейчас дети Богданы Осиповой находятся под опекой тёти и живут в Калининграде. Российский суд запретил вывоз всех детей Осиповой за границу до достижения ими совершеннолетия.
Ранее NEWS.ru сообщал, что прокурор в США подал ходатайство об освобождении осуждённой за похищение собственного ребёнка гражданки РФ Богданы Осиповой, следует из документов суда.