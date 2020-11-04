Суд постановил освободить россиянку Осипову в США

https://static.news.ru/photo/ccdb9590-1ee4-11eb-b9af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Molter/dpa/Global Look Press

Апелляционный суд США постановил немедленно освободить россиянку Богдану Осипову и отправить её дожидаться нового приговора в дом отчима в нью-йоркском районе Квинс. Постановление об освобождении многодетной матери опубликовано на сайте суда.

Ранее окружной суд Канзаса, который вынес Осиповой первоначальный приговор, настаивал на личном присутствии россиянки на суде по заслушиванию нового приговора и был против её освобождения.

Апелляционный суд обращает внимание, что решение о немедленном освобождении Осиповой принято с учётом того, что она уже отбыла максимальный срок наказания в 36 месяцев за похищение ребёнка. К тому же по состоянию здоровья она подвергается повышенному риску заразиться коронавирусом.

Власти США обвиняют 40-летнюю мать троих детей в том, что в 2014 году она без разрешения мужа, который затеял бракоразводный процесс, будучи беременной, вывезла из страны дочь. Девочка родилась уже на территории России.

Осипову задержали в 2017 году, предъявив ей обвинение сразу по двум статьям — о международном похищении ребёнка и вымогательстве международного масштаба. В результате мать троих детей, чьи две младшие дочери родились от брака с американцем, приговорили к семи годам тюрьмы и выплате $18 тыс. в качестве судебных издержек бывшему мужу.

Но в конце августа текущего года приговор был пересмотрен апелляционным судом. Инстанция оставила в силе только обвинение в похищении собственного ребёнка, остальные статьи признала неосновательными и обязала судью Канзаса вынести новый приговор по делу Осиповой.

В соответствии с этим новым приговором россиянке грозит тюремный срок не более трёх лет, он истекает 27 сентября. После этой даты женщину уже не могут держать в тюрьме сверх положенного срока.

Сейчас дети Богданы Осиповой находятся под опекой тёти и живут в Калининграде. Российский суд запретил вывоз всех детей Осиповой за границу до достижения ими совершеннолетия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что прокурор в США подал ходатайство об освобождении осуждённой за похищение собственного ребёнка гражданки РФ Богданы Осиповой, следует из документов суда.