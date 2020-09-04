Россиянина обвинили в сговоре с целью кибератаки в США

Россиянину Егору Крючкову в штате Невада, США предъявили обвинение в сговоре с целью кибератаки.
Министерство юстиции США сообщило, что 27-летний гражданин России нанёс умышленный вред защищённому компьютеру,
Его задержали 22 августа 2020 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.
На сайте ведомства сообщили, что с 16 июля по 22 августа 2020 года Егор Крючков вместе с сообщниками хотел подкупить сотрудника американской компании в Неваде. Этот сотрудник должен был по договорённости установить вредоносное программное обеспечение, которое бы позволило получить доступ к компьютерам компании.
Отмечается, что россиянин хотел получить базу данных, а затем шантажировать компанию.
Как писал NEWS.ru ранее, МИД РФ в связи с арестом в США россиянина Егора Крючкова предупредило отправляющихся за рубеж граждан России о риске подвергнуться преследованию со стороны спецслужб США. В ведомстве подчеркнули, что россияне могут столкнуться с агрессивными действиями не только в США, но и в других странах.
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