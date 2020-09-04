Россиянина обвинили в сговоре с целью кибератаки в США

https://static.news.ru/photo/6ce3b6e6-ef45-11ea-9600-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россиянину Егору Крючкову в штате Невада, США предъявили обвинение в сговоре с целью кибератаки.

Министерство юстиции США сообщило, что 27-летний гражданин России нанёс умышленный вред защищённому компьютеру, передаёт «Газета.ru».

Его задержали 22 августа 2020 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

На сайте ведомства сообщили, что с 16 июля по 22 августа 2020 года Егор Крючков вместе с сообщниками хотел подкупить сотрудника американской компании в Неваде. Этот сотрудник должен был по договорённости установить вредоносное программное обеспечение, которое бы позволило получить доступ к компьютерам компании.

Отмечается, что россиянин хотел получить базу данных, а затем шантажировать компанию.

Как писал NEWS.ru ранее, МИД РФ в связи с арестом в США россиянина Егора Крючкова предупредило отправляющихся за рубеж граждан России о риске подвергнуться преследованию со стороны спецслужб США. В ведомстве подчеркнули, что россияне могут столкнуться с агрессивными действиями не только в США, но и в других странах.