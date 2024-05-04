Россиянин Винник признал свою вину по уголовному делу в США Адвокат Бух: россиянин Винник признал вину по делу об отмывании денег в США

Фото: Giorgos Zachos/ZUMAPRESS/Global Look Press

Арестованный в США россиянин Александр Винник признал свою вину и пошел на сделку с прокуратурой по делу об отмывании денег, рассказал ТАСС его адвокат Аркадий Бух. По мнению юриста, подзащитный получит срок тюремного заключения до 10 лет.

Кульминацией переговоров стала сделка с прокуратурой, мы рассчитываем, что срок заключения будет до 10 лет. Он признал вину по ограниченному числу статей, — отметил Бух.

Защита Винника на судебном слушании попытается еще больше сократить срок заключения, обратил внимание юрист. В качестве довода адвокат постарается апеллировать тем фактом, что россиянин с 2017 года находится под стражей. Дата заседания по приговору станет известна на следующей неделе, говорится в статье.

Как уточнил Бух, американская прокуратура вменяла статьи, по которым Винник мог получить пожизненный срок. Однако сделка помогла избежать подобного развития событий, констатировал он.

Ранее окружной суд Ларнаки на Кипре принял решение отказать США в экстрадиции россиянина Артура Петрова, арестованного в августе прошлого года. Его задержали по запросу американских властей, которые обвинили мужчину в незаконном экспорте в РФ микроэлектроники. Сам Петров порадовался решению суда, отметив, что будет бороться за свою свободу дальше.