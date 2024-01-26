Кипр отказался выдать США арестованного россиянина Кипрский суд отказал США в экстрадиции россиянина Артура Петрова

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Окружной суд Ларнаки на Кипре принял решение отказать США в экстрадиции россиянина Артура Петрова, арестованного в августе прошлого года, сообщил судья Михалис Михаил. Его задержали по запросу американских властей, которые обвинили мужчину в незаконном экспорте в РФ микроэлектроники. Сам Петров порадовался решению суда, отметив, что будет бороться за свою свободу дальше, передает ТАСС.

Это, безусловно, позитивное развитие событий. С решением суда полностью согласен, будем бороться дальше, — отметил он.

Россиянина отпустят на свободу, если в течение 42 дней прокуратура не подаст апелляцию на решение суда. При этом, по словам адвокатов Петрова, экстрадиция подсудимого была бы невозможна по определению. Они уточнили, что случай россиянина подходит под исключения. Сам Петров считает свое дело политически мотивированным.

Ранее сообщалось, что россиянин Дмитрий Косяков вышел на свободу спустя 26 лет, проведенных в тюрьме Занзибара. В 1998 году он был осужден на пожизненное заключение по обвинению в убийстве своего знакомого, 15-летнего Алексея Сотникова. Дмитрию на тот момент было 19 лет.