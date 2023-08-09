«Решать Киеву»: в США оценили перспективу встречи Путина и Зеленского Госдеп США: решение о возможной встрече Путина и Зеленского будет принимать Киев

Фото: Официальный сайт Госдепартамента США

Решение о возможности встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на полях Конференции ООН по климату (СОР28) будет принимать Киев, заявил глава пресс-службы госдепартамента США Мэттью Миллер. По его словам, которые приводит ТАСС, Киев открыт для переговоров. Таким образом представитель Госдепа прокомментировал заявление главы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) о готовности организовать подобную встречу.

Что касается какой-либо встречи между президентом Зеленским и президентом Путиным, я бы сказал, что решение на этот счет принимать президенту Зеленскому. <...> [Он] ясно давал понять на протяжении какого-то времени <...>, что он открыт для переговоров с Россией, уважающих территориальную целостность и суверенитет Украины, — сказал Миллер.

Ранее ливанское издание L’Orient-Le Jour сообщило со ссылкой на источники среди западных и арабских дипломатов о том, что президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян заявил о готовности организовать встречу президентов России и Украины на полях конференции ООН по климату COP28, которая пройдет в Дубае 30 ноября.

Руководитель ОАЭ в июне встречался с Путиным на полях Петербургского международного экономического форума. Российский лидер тогда поблагодарил эмиратского коллегу за содействие в организации обмена военнопленными между РФ и Украиной.