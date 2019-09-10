https://static.news.ru/photo/fa938c34-d400-11e9-949d-fa163e074e61_660.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: White House/Global Look Press

Жители Соединённых Штатов опасаются, что торговый конфликт с Китаем приведёт к росту цен и рецессии экономики страны. На этой почве рейтинг главы государства упал до 38%.

Полностью одобряют работу президента только 27% респондентов, следует из опроса, проведённого по заказу американских СМИ. В июне этот показатель составлял 32%, передаёт Washington Post .

45% американцев совсем не одобряют действия Трампа, в июне так считали 54% опрошенных.

Ранее News.ru писал, что Трамп рассказал о количестве компаний, которые намерены покинуть Китай из-за торговой войны в ближайшее время. По его словам, на такой шаг готовы пойти 13% компаний.