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Банки с начала января по июль текущего года выдали заёмщикам ипотечные кредиты на сумму 1,485 трлн рублей. Это на 4,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было выдано 1,556 трлн рублей.

Всего за указанный период было выдано 675,8 тыс. ипотечных кредитов, что составляет на 14% меньше, чем в аналогичном периоде за прошлый год — 785,1 тыс. кредитов. Ипотечный портфель банков России...