Президент США Дональд Трамп рассказал о количестве компаний, которые намерены покинуть Китай из-за торговой войны в ближайшее время. По его словам, на такой шаг готовы пойти 13% компаний, и это не предел.
Глава Белого дома пояснил, что не удивлен такому сценарию, поскольку Пекин не способен сейчас соперничать с пошлинами, сообщает
Они девальвировали свою валюту и вливают деньги (в экономику. — News.ru), — заявил американский лидер.
При этом Трамп не пояснил: имеет в виду американские компании или иностранные вообще.
Ранее News.ru сообщал, что фондовые индексы США выросли на волне готовности Пекина к переговорам с Вашингтоном, объявленной официальным представителем Министерства торговли Китая Гао Фэном. Его заявление вызвало всплеск надежд на прогресс на встрече представителей Соединённых Штатов и КНР. По словам Фэна, есть множество способов для принятия контрмер, однако власти заинтересованы обсудить вопрос о том, чтобы отменить новые пошлины США на китайские товары.