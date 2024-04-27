Развернувшийся в воздухе трап стал причиной экстренной посадки самолета CBS News: Boeing 767 вернулся в аэропорт Нью-Йорка из-за надувного трапа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

У Boeing 767, совершающего рейс из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, в воздухе сработал аварийный надувной трап, из-за чего самолет экстренно вернулся в аэропорт, сообщает CBS News. Никто не пострадал.

Уточняется, что на борту находились 176 пассажиров и семь членов экипажа. Людей пересадили на другое воздушное судно. В настоящий момент борт проверяют.

Ранее самолет Boeing 777 авиакомпании Air France экстренно приземлился в Баку при перелете из Осаки в Париж. В пресс-службе бакинского международного аэропорта сообщили, что на борту лайнера находились 280 пассажиров. Представитель аэропорта объяснил, что было зафиксировано задымление на борту воздушного судна, из-за чего все аварийно-спасательные службы в бакинском аэропорту были приведены в готовность.

До этого в самолете рейса Сочи — Москва 12 апреля возник запах гари из кабины пилота. Он шел от места, где находился терминал для безналичной оплаты услуг. Борт совершил экстренную посадку в Шереметьево. Самолет Airbus A-320 успешно приземлился в 09:19 мск. На борту воздушного судна находились 138 пассажиров.

Кроме того, при аварии во время посадки грузового самолета Boeing 727, принадлежащего авиакомпании Cush Air, в Южном Судане пострадал один пассажир. Авиалайнер неудачно приземлился: коснулся земли за несколько метров до начала взлетно-посадочной полосы. В итоге пилот потерял управление, и борт врезался в другой авиалайнер.