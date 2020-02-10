https://static.news.ru/photo/4a157576-4c18-11ea-8f33-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Кто подставил кролика Роджера» Фото: Walt Disney Studios

Американская модель Фокси Менаджери увеличила грудь до аномального объёма 6,6 литра, чтобы стать похожей на героиню мультфильма «Кто подставил кролика Роджера» Джессику Рэббит.

Менаджери сделала первую операцию после развода шесть лет назад. Сейчас женщине 42 года, и она обещает продолжить изменять своё тело, чтобы добиться «идеальной фигуры в форме песочных весов».

В какой-то степени я одержима пластикой. Просто мне нравится, какие она приносит результаты, — заявила Менаджери в комментарии DailyMail.

Модель призналась, что большой бюст мешает в повседневной жизни: она не может готовить на передних конфорках, часто падает с лестниц и с трудом надевает обувь. При этом ей нравится внимание окружающих.

Как писал NEWS.ru, международная группа социологов выяснила, что 70% женщин недовольны размером своей груди.