Разведка США опубликовала устаревший доклад о «вмешательстве» в выборы

Разведка США представила устаревший доклад о роли российских СМИ RT и Sputnik во «вмешательство» в выборы 2016 года. Так посчитали сенаторы, ознакомившись с четвёртой частью доклада комитета по разведке.
Документ был опубликован ещё в 2017 году при президенте Обаме, он же стал официальным основанием для обвинений в адрес России. Однако часть его касаемо пропаганды российских СМИ представляет собой перепечатку доклада от декабря 2012 года.
Сенаторы посчитали, что доклад можно было хотя бы обновить, включив в него более современные данные из открытых источников.
Комитет считает, что доклад разведки выиграл бы от более всестороннего рассмотрения роли российской пропаганды, создаваемой государственными платформами, в многоплановой кампании вмешательства. Репортажи из открытых источников о том, как RT и Sputnik освещали публикации в WikiLeaks информации из Национального комитета Демократической партии, подкрепили бы доклад разведки в части использования Россией пропаганды, — говорится в заключении сенаторов, опубликованном на сайте комитета.
Также в заключении отмечается, что в представленном разведкой докладе нет существенных данных о «вмешательстве России в выборы в США в 2008 и 2012 годах», когда президентом избирался Обама. К тому же в 2012 году не было ни агентства Sputnik, ни самих обвинений в адрес России.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что не получал разведданных о якобы начавшемся российском вмешательстве в американские выборы 2020 года. Политик опроверг данные СМИ, которые со ссылкой на источники в разведке называли как Трампа, так и его вероятного соперника Берни Сандерса выгодными Кремлю кандидатами.