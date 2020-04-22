Разведка США опубликовала устаревший доклад о «вмешательстве» в выборы

https://static.news.ru/photo/1eb1396a-8412-11ea-a79f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ringo Chiu/ ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Разведка США представила устаревший доклад о роли российских СМИ RT и Sputnik во «вмешательство» в выборы 2016 года. Так посчитали сенаторы, ознакомившись с четвёртой частью доклада комитета по разведке.

Документ был опубликован ещё в 2017 году при президенте Обаме, он же стал официальным основанием для обвинений в адрес России. Однако часть его касаемо пропаганды российских СМИ представляет собой перепечатку доклада от декабря 2012 года.

Сенаторы посчитали, что доклад можно было хотя бы обновить, включив в него более современные данные из открытых источников.

Комитет считает, что доклад разведки выиграл бы от более всестороннего рассмотрения роли российской пропаганды, создаваемой государственными платформами, в многоплановой кампании вмешательства. Репортажи из открытых источников о том, как RT и Sputnik освещали публикации в WikiLeaks информации из Национального комитета Демократической партии, подкрепили бы доклад разведки в части использования Россией пропаганды, — говорится в заключении сенаторов, опубликованном на сайте комитета.

Также в заключении отмечается, что в представленном разведкой докладе нет существенных данных о «вмешательстве России в выборы в США в 2008 и 2012 годах», когда президентом избирался Обама. К тому же в 2012 году не было ни агентства Sputnik, ни самих обвинений в адрес России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что не получал разведданных о якобы начавшемся российском вмешательстве в американские выборы 2020 года. Политик опроверг данные СМИ, которые со ссылкой на источники в разведке называли как Трампа, так и его вероятного соперника Берни Сандерса выгодными Кремлю кандидатами.