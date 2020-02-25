https://static.news.ru/photo/b0814eca-57cb-11ea-87bf-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Shealah Craighead/White House/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что не получал разведданных о якобы начавшемся российском вмешательстве в американские выборы 2020 года.

Политик опроверг данные СМИ, которые со ссылкой на источники в разведке называли как Трампа, так и его вероятного соперника Берни Сандерса выгодными Кремлю кандидатами. Россия, писали они, начала воздействовать на предварительные выборы.

Они не говорили мне, спецслужбы никогда не говорили мне ничего на этот счёт, — цитирует Трампа РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, накануне голосования 2016 года многие американские СМИ и эксперты подозревали Трампа в связях с Россией, но за четыре года президентства политик не только сохранил санкции в отношении РФ, но и ужесточил. США также начали торговые войны с Китаем и Евросоюзом, отменили ядерную сделку с Ираном.