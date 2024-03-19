Раскрыты планы США относительно Крыма на 2025 год Сенатор Рид: США хотят позволить ВСУ наносить удары по Крыму в 2025 году

Фото: Daniel Van Moll/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Севастополь, Крым

Соединенные Штаты рассчитывают, что в следующем году Вооруженные силы Украины смогут наносить удары по всей территории Крыма, заявил председатель комитета по делам Вооруженных сил сената Конгресса США Джек Рид на онлайн-встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей. По его словам, США ожидают, что такую возможность предоставит продолжение оказания военной помощи ВСУ, передает ТАСС.

В следующем, 2025 году должна [начаться] новая наступательная операция, по итогам которой они (украинские военные. — NEWS.ru) оказались бы в состоянии наносить удары по всему Крыму, — уверен Рид.

Американский сенатор признал, что сегодня украинская армия испытывает явную нехватку боеприпасов, в особенности артиллерийских снарядов. Однако Рид считает, что одобрение в США закона о допфинансировании Украины поможет ВСУ «затруднить положение» ВС РФ. Он также отметил, что о резком изменении ситуации на поле боя речи не идет.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Крым и Севастополь — неотъемлемая часть России, вопрос их принадлежности закрыт навсегда. По словам главы ведомства, на полуострове соблюдаются права всех граждан, вне зависимости от национальной принадлежности и языковых предпочтений.