«Вопрос закрыт»: Лавров назвал Крым неотъемлемой частью России Лавров: вопрос о принадлежности Крыма и Севастополя закрыт

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Крым и Севастополь — неотъемлемая часть России, вопрос их принадлежности закрыт навсегда, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в видеообращении, посвященном 10-летию Крымской весны, которое опубликовала пресс-служба дипведомства. Он подчеркнул, что на полуострове соблюдаются права всех граждан, вне зависимости от национальной принадлежности и языковых предпочтений.

Вопрос о принадлежности Крыма и Севастополя закрыт. Полуостров — неотъемлемая часть Российской Федерации. <...> Поздравляю всех жителей полуострова с десятилетием исторического воссоединения с Россией. Желаю доброго здоровья, благополучия, процветания и всего наилучшего, — сказал Лавров.

Российский министр назвал воссоединение Крыма с Россией единственно верным решением. По его словам, оно позволило защитить жизнь, честь и достоинство крымчан от «посягательств русофобского киевского режима».

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что главное изменение, которое произошло с Крымом за 10 лет в составе России, это появление доверия у местных жителей к государству, которое о них заботится. По его словам, киевские власти до 2014 года не инвестировали в регион, а только извлекали выгоду от советского наследия.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что власти Украины до воссоединения полуострова с Россией не делали для региона ничего, чтобы поднять уровень жизни и создать комфортные условия для проживания. По его словам, Киев пытался стравить всех жителей республики и посеять межнациональную рознь.