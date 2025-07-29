Раскрыта истинная роль сенатора Линдси Грэма в политике США

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм пользуется поддержкой президента США Дональда Трампа и фактически является лоббистом Пентагона, сказал NEWS.ru политолог Борис Межуев. Политик стал очень близок к американскому лидеру, несмотря на участие в чисто антироссийских инициативах, добавил аналитик.

Он объединяет под крылом Трампа республиканских «ястребов». Разумеется, Грэм явно связан с Пентагоном. Он фактически выступает лоббистом данной организации, чем и вызвана его резкая антироссийская позиция, — пояснил политолог.

По словам Межуева, антироссийские инициативы нисколько не вредят позициям Грэма в сенате. Более того, такие инициативы даже могут их укрепить.

Поддержка Трампа была крайне важна для его прохождения в этот законодательный орган. Поэтому, как бы избиратели к нему ни относились, я не думаю, что у них есть какое-то основание выбрать нового сенатора. Особенно если Трамп поддержит его законопроект относительно России — тогда его положение станет еще более устойчивым, — считает Межуев.

Ранее стало известно, что заместитель главы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев дал жесткий ответ Грэму относительно сроков завершения переговоров по Украине. Медведев заявил, что они будут определяться исключительно достижением целей СВО, а не приказами из Вашингтона.