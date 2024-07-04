Раскрыт козырь Камалы Харрис в случае замены Байдена на выборах Bloomberg: Харрис получит деньги Байдена, если вступит в президентскую гонку

Фото: Rod Lamkey — Pool via CNP/Consolidated News Photos

Камала Харрис

Вице-президент США Камала Харрис выглядит наиболее логичной альтернативой Джо Байдену на выборах для Демократической партии, пишет Bloomberg. Хотя сама чиновница пока не демонстрирует стремления заменить начальника, демократы и их спонсоры понимают, что выдвинуть кандидатом именно Харрис решит много бюрократических вопросов, а заодно сохранит за ней средства из кампании Байдена.

Как действующий вице-президент, она столкнется с меньшим количеством практических препятствий, чем другие потенциальные замены, если она станет кандидатом от партии, самое главное — у нее будет возможность воспользоваться значительным военным фондом, который Байден уже собрал. Она также была заметна на мировой арене, — сказано в публикации.

Авторы напомнили, что Байден получил от спонсоров $240 млн и Харрис вполне сможет распоряжаться ими в рамках предвыборной гонки. Любой другой кандидат будет вынужден начинать фактически с нулевым балансом.

Ранее публиковались результаты опроса, согласно которому около 45% американских избирателей предпочли бы проголосовать на предстоящих выборах за Харрис. При этом разрыв между кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом и Харрис составляет всего два процента (47% против 45%). В то же время разрыв между Трампом и Байденом составляет четыре процента (47% против 43%).