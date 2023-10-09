Раненые американцы жалуются на спартанские условия в украинских госпиталях NYT: раненые наемники из США месяцами ждут операции в госпиталях ВСУ

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Некоторые американцы, принимавшие участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины и получившие ранения, были отправлены на лечение в Германию, сообщает New York Times. Поездку в немецкий Ландштуль они считают своим спасением, так как их не устраивали украинские госпитали, где и качество лечения, и условия были на очень низком уровне.

Я проснулся во время операции, потому что мне дали мало анестезии, — поделился американец воспоминаниями о пребывании в больнице на Украине.

Другой боец рассказал журналистам, что операцию приходится ждать не меньше месяца. По его словам, украинская медицинская система попросту перегружена и не справляется с потоком раненых солдат.

По информации издания, США нашли способ решить проблему с выгодой для себя. Они открыли госпиталь на территории Германии, где американские врачи получают опыт лечения сложных ран, с которыми бойцы могут столкнуться в «предстоящем конфликте».

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонс заявил, что подразделения Вооруженных сил России массово уничтожают западных наемников в зоне специальной военной операции. По его словам, они легко вычисляют иностранных инструкторов или разведчиков и ликвидируют их благодаря развитой и мощной военной разведке.