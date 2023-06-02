Забастовка сценаристов прервала работу над новым «Человеком-пауком» Работу над новой частью «Человека-паука» отложили из-за забастовки сценаристов в США

Фото: AUG/face to face/Global Look Press

Зендея и Том Холланд

В США отложили работу над новой частью «Человека-паука» из-за забастовки сценаристов, которые борются за улучшение условий труда. Британский актер Том Холланд рассказал изданию Variety, что такое решение было принято в знак солидарности с протестующими, сообщает «Москва 24». По его словам, встречи по поводу съемок были приостановлены. Раскрывать подробности о новой части фильма актер не стал.

Мы приостановили встречи в знак солидарности со сценаристами. Было несколько разговоров, но на данный момент это очень, очень ранние стадии, — подчеркнул Холланд.

Забастовка Гильдии сценаристов в США началась 2 мая 2023 года. Авторы не смогли договориться с Альянсом продюсеров кино и телевидения об улучшении условий труда. Сценаристы требуют повышения минимальной недельной ставки и введения гарантий, которые в том числе обеспечивали бы их наличием рабочего места на съемочной площадке.

Кинокритик Давид Шнейдеров ранее объяснил, что забастовка сценаристов в США является частью коллективной борьбы с диктатурой продюсеров. Он подчеркнул, что на сегодняшний день множество крупных проектов заморожено. По его прогнозам, если к забастовке присоединятся режиссеры, конфликт может разрешиться.