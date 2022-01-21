Проект санкций против руководства РФ внесли в Конгресс США

Рассмотреть инициативу о санкциях против РФ предложил председатель международного комитета палаты представителей США демократ Грегори Микс. При этом он призвал не ориентироваться на сенат, где ожидается голосование по похожему документу. Об этом сообщили в пресс-службе комитета, передаёт РИА Новости.

Председатель комитета Микс внёс проект закона о дальнейшем наказании экономики и других последствиях для России на случае дальнейшего вторжения или подрыва украинского суверенитета, — сказано в сообщении.

В комитете уточнили, что Микс предлагает законопроект параллельно с инициативой, которую в сенате представил демократ Роберт Менендез.

Проект предполагает санкции против газопровода «Северный поток — 2», добывающей индустрии, не менее трёх финансовых институтов, государственного долга, представителей руководства государства и лично президента России Владимира Путина.

Кроме того, законодатели предлагают в ускоренном режиме обеспечить оборонную помощь Украине.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что в случае обострения ситуации вокруг Украины Вашингтон готов принять пакет с небывалыми ранее санкции. Среди них отключение России от международной платёжной системы SWIFT, а также запрет российским банкам на операции с долларом.

В последнее время на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной ранее составила и опубликовала газета The New York Times. Издание отмечало, что войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт».

Кремль неоднократно отвергал все обвинения.