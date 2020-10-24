Познер: фраза «да заткнись ты» — вершина политического диспута в США

https://static.news.ru/photo/6f71c622-16c9-11eb-804b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналист и телеведущий Владимир Познер критически отозвался об уровне политического диспута в США. Он поднял этот вопрос на примере дебатов кандидатов в президенты страны Дональда Трампа и Джозефа Байдена.

Первый раунд дебатов прошёл 30 октября в Кливленде. Оба кандидата вели себя явно неуважительно по отношению к оппоненту. В частности, Трамп постоянно перебивал Байдена, и тот в какой-то момент потерял самообладание, в грубой форме потребовав от действующего президента США молчания.

Я не поверил свои глазам и своим ушам. Это были не дебаты, это были какие-то хулиганские... даже не знаю, как это назвать. Они друг друга не слушали, один другому мог сказать «да заткнись ты», и это ещё лучшая терминология, — приводит слова журналиста «Познер Online».

Стоит отметить, что заключительный раунд дебатов, состоявшийся 23 октября, прошёл в более спокойной и уважительной обстановке. Как писал NEWS.ru, опрос показал, что избиратели сочли Байдена победителем словесной дуэли.