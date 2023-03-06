Пожилая женщина застрелила неизлечимо больного мужа по его просьбе WOFL: в США застрелившую мужа по его просьбе женщину выпустили под залог

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По сообщению WOFL, жительница Флориды Эллен Гилланд была освобождена под залог после того, как убила своего неизлечимо больного мужа. 76-летняя женщина застрелила 77-летнего супруга по его просьбе в больничной палате в Дейтона-Бич.

Следствие установило, что пара планировала убийство уже около трех недель, и что, если состояние здоровья Джерри продолжит ухудшаться, он хотел, чтобы Эллен окончила его страдания. После убийства, Гилланд собиралась покончить с собой, но ей не удалось осуществить задуманное. Полиции потребовалось четыре часа, чтобы вывести женщину из палаты мужа и задержать ее.

Сначала Гилланд было предъявлено обвинение в убийстве первой степени, и ей было отказано в освобождении под залог. Однако судья затем изменил обвинения на содействие самоубийству, нападение при отягчающих обстоятельствах и нападение на сотрудника правоохранительных органов при отягчающих обстоятельствах.

Женщину освободили под залог в размере 150 тысяч долларов и ей были назначены условия надзора: она должна принимать лекарства, ей запрещено хранить и использовать огнестрельное оружие, и она не может посещать больницы, если в этом нет крайней необходимости.

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