Пожилая американка ищет родных, которых обворовала в России

https://static.news.ru/photo/dc9f7d26-f29c-11ea-8e62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американка с казахстанскими корнями решила найти своих родных, которых она обокрала в далёком детстве. 71-летняя женщина надеется на прощение родственников и мечтает пригласить их к себе в гости в США.

Свою историю Татьяна Райинхардт-Лаптева рассказала изданию «КП-Новосибирск».

Сейчас она живет во Флориде, в городе Дайтона. У неё всё есть: красивая квартира на берегу океана, любимый муж, дочка, двое внуков. Однако прошлое до сих пор мучает пожилую женщину.

Как рассказала Татьяна, она росла в городе Талды-Курган в Казахстан, очень рано лишилась отца. Воспитывала её мама, кроме того, помощь оказывал брат отца из Новосибирска — Вениамин Лаптев-Кузнецов. Когда ей было 14 лет,она приехала в гости к дяде. Родственники встретили девочку очень радушно, дядя даже подарил ей новые туфли, которые специально купил для неё в Москве. Скандал случился перед самым отъездом: девушка сложила в свой чемодан вещи, которые ей не принадлежали: пластинку с чарльстоном, чулки и обруч. Пропажа обнаружилась сразу, Татьяну попросили открыть чемодан. Вместо того чтобы извиниться девочка обиделась, с тех пор с родственниками она больше не общалась.

Позднее женщина стала хореографом, много лет танцевала в государственном ансамбле, родила дочь и открыла в Алма-Ате частную школу. Когда первый муж умер, Татьяна нашла свое счастье в Америке. А после смерти второго мужа вновь встретила в США достойного мужчину.

Стыдно, противно, позорно. Хоть и было мне тогда всего 14 лет, хоть и была на исповеди, но сердце болит! Очень хочу попросить прощения у семьи дяди Вени, увидеться и позвать к себе в Дайтону родню, — отметила женщина.

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