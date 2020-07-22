Посольство КНР в США получало анонимные угрозы взрыва

https://static.news.ru/photo/e5c83c82-cc16-11ea-8470-fa163e074e61_660.jpg Фото: china-embassy.org

Посольство Китая в США в последние несколько дней получало в свой адрес с неизвестного номера угрозы взрыва.

Как сообщает газета «Пэнпай», 20 июля в визовый отдел посольства с неизвестного номера поступали звонки. Звонившим был мужчина, разговаривавший по-английски. После ответа сотрудников он вешал трубку.

Во время последнего звонка мужчина спросил: «Это визовый отдел посольства Китая?», после подтверждения звонивший спросил: «Вы знаете, что у вас есть в фойе?» После этого он сымитировал звук взрыва и повесил трубку, — пишет газета.

Также 21 марта на адрес посольства поступило письмо с угрозами расправы. Кроме того, в последнее время возросли угрозы нападений, приходящие на адрес посольства в письменной форме.

Посольство и генконсульства КНР в США в связи с этим усилили меры безопасности.

Как ранее писал NEWS.ru, Соединённые Штаты Америки потребовали от КНР закрыть в течение 72 часов генконсульство, расположенное на территории Хьюстона.