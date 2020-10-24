Посетители ресторана в США выпили вино на $2 тысячи из-за ошибки официантов

https://static.news.ru/photo/46c09fa0-1697-11eb-b72d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert Michael/ZB/Global Look Press

Сотрудники одного из ресторанов в США перепутали заказы двух бизнесменов и влюблённой пары. Первые заказали вино за $2 тысячи, а вторые — за $18.

По словам владельца заведения Кейт Макнелли, предприниматели заказали Chateau Mouton Rothschild. Заказы передали бармену, который налил напитки из разных бутылок в одинаковые графины, а бармены перепутали их.

Гости ничего не заметили — влюблённые в шутку строили из себя эстетов, притворяясь, что пьют дорогое вино, хотя в итоге так и оказалось. Бизнесмены же всё это время наслаждались недорогим напитком, не выражая особых эмоций. При этом один из них заметил, что у вина странный привкус, а другой отметил его поразительную чистоту.

Когда об ошибке стало известно, владелец ресторана подошёл к клиентам и извинился за случившееся. Предприниматели не стали ругаться, а пара была в восторге. Денег за вино с них не взяли, передаёт LIFE.

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