Помпео заявил о прекращении поставок США оборонной продукции в Гонконг

https://static.news.ru/photo/9681d018-ba49-11ea-bbfa-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о прекращении поставок со стороны США оборонной продукции в Гонконг. Это же касается и поставок оборудования двойного назначения.

О решении Белого дома Помпео написал в Twitter.

Сегодня Соединённые Штаты прекращают экспорт оборонной продукции американского происхождения, которая находится в ведении Госдепартамента, а также [экспорт] секретных технологий двойного назначения, находящихся в ведении Министерства торговли, в Гонконг, — значится в сообщении.

Today, the United States is ending exports of @StateDeptPM controlled U.S. origin defense equipment and sensitive @CommerceGov controlled dual-use technologies to Hong Kong. If Beijing now treats Hong Kong as âOne Country, One System,â so must we. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 29, 2020

На днях Помпео уведомил о решении американских властей ввести санкции против Китая из-за действий в отношении Гонконга. По его словам, новые ограничения затронут действующих и бывших должностных лиц КПК. Для США возникла проблема работы офисов своих компаний, которых в Гонконге насчитывается около 1200. По оценкам экспертов, торговый профицит с этой территорией составляет более $31 млрд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что нельзя допускать отношения Китая к водам Южно-Китайского моря как к своей империи. Он добавил, что США поддерживают стремление лидеров стран АСЕАН к урегулированию споров на территории Южно-Китайского моря в соответствии с международным правом, в том числе нормами Конвенции ООН по морскому праву (ЮНКЛОС).