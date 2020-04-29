Помпео: Китай пытался скрыть сведения о коронавирусе

https://static.news.ru/photo/053c58e4-3fc9-11ea-9bf0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos

Власти КНР пытались скрыть информацию о происхождении и распространении коронавируса и понесут ответственность за это, заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

Мы знаем, что вирус возник из китайского Уханя, мы пока не знаем, откуда именно. Мы также знаем, что Коммунистическая партия Китая не была честна. Мы знаем, что, когда врачи пытались рассказать об этом, им не позволяли, — сказал Помпео в эфире телеканала Fox News.

Он также отметил, что власти Китая должны быть привлечены к ответственности за нанесённый ущерб мировой экономике.

Ранее Помпео заявил, что власти Соединённых Штатов призывают всех своих иностранных партнёров добиваться от Китая ответов о происхождении коронавируса, писал NEWS.ru.