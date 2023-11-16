Политолог объяснил, почему США не включили поддержку Украины в бюджет Политолог Светов: США необходимо было в срочном порядке представить план бюджета

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США не успели согласовать и включить в бюджет поддержку Украины и Израиля, так как было необходимо срочно представить план, чтобы многие отрасли не остались без обеспечения, заявил политолог Юрий Светов. В беседе с «Вечерней Москвой» эксперт подчеркнул, что Вашингтон направит деньги на внутреннюю политику, а в дальнейшем решит, сколько средств потратить на внешнюю.

Это решение является частью законодательного процесса, по которому принимается бюджет в США. Если бы они не приняли его завтра, в стране был бы введен шатдаун и прекратилось бы финансирование целого ряда направлений, в том числе пенсионное обеспечение. <...> Сейчас они сделали так, чтобы средства шли без задержек во внутреннюю политику, — уточнил политолог.

Он отметил, что на планировании бюджета сказались предстоящие выборы: нужно было найти такое решение, которое не вызвало бы противоречий между республиканцами и демократами. По мнению Светова, Вашингтон продолжит поддерживать Израиль, а финансирование Украины остается под вопросом. Так, для президента США Джо Байдена победа России в специальной военной операции станет репутационным ударом, в связи с чем он хочет дальше финансировать Киев. Республиканцы же предлагают перенаправить средства, которые планировалось передать Украине, на случай противостояния с Китаем и для решения миграционных вопросов.

Сенат США ранее проголосовал за проект финансирования работы правительства страны, исключающий выделение средств Украине и Израилю. Отмечается, что за принятие проекта проголосовали 87 сенаторов, против — 11 человек.