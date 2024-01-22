Политолог назвал инструмент Трампа для остановки украинского конфликта Политолог Раевский: ультиматум Трампа Киеву может остановить украинский конфликт

Фото: The White House/Shealah Craighead

Дональд Трамп

У американского миллиардера Дональда Трампа в случае его избрания президентом США будет лишь один инструмент для прекращения украинского конфликта — это ультиматум Киеву, считает политолог Дмитрий Раевский. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» он подчеркнул, что с самого начала боевых действий на Украине Трамп заявлял о своей способности разрешить ситуацию за 24 часа.

Как он планирует это сделать, Трамп пока не озвучивал, но если задаться этим вопросом серьезно, у него есть только один инструмент — это ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому, — высказал мнение эксперт.

По его словам, в случае избрания Трамп может предупредить Зеленского: если тот продолжит конфликт, то окончательно лишится поддержки США. При этом политолог отметил, что Запад уже практически прекратил поставки вооружений Украине, однако Зеленский пытается бороться.

Ранее Дональд Трамп заявил, что способен прекратить противостояние на Украине еще до своей инаугурации. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не имеют представления о том, как эти обещания могут быть реализованы. Песков добавил, что никаких контактов с американским политиком не было.