Политолог допустил скорое отстранение Байдена от выборов в США Политолог Васильев: демократы в марте могут отстранить Байдена от выборов

Фото: The White House/Adam Schultz

Джо Байден

Заявления президента США Джо Байдена о поддержке в других странах сделаны на фоне проблем политика со здоровьем, заявил главный научный сотрудник института США и Канады РАН Владимир Васильев в разговоре с «Газетой.Ru». Он допустил в ближайший месяц Демократическая партия решит отстранить действующего американского лидера от президентской гонки.

Все видят дряхлость Байдена, его постоянные оговорки и просто неадекватность. Его заявления о поддержке зарубежных лидеров последовали на фоне постоянного отставания от Трампа в опросах общественного мнения, — считает Васильев.

По его словам, внутри Демократической партии происходит борьба, и на этом фоне команда Байдена пытается показать его безальтернативность. Общественность хотят убедить, что сход главы Белого дома с дистанции может создать хаос и большие проблемы в стране, считает политолог.

Руководство демократов, вероятно, отстранение Байдена рассматривает и может принять решение в марте, — заключил эксперт.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что не будет голосовать за Джо Байдена на предстоящих президентских выборах США. Бизнесмен отметил, что голосовал за него на выборах 2020 года, однако сейчас не представляет, что могло бы заставить его поступить так снова.