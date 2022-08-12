Politiko: расследование ФБР грозит Трампу тюрьмой Politiko: Трампу грозит тюрьма из-за нарушения закона о шпионаже

Федеральное бюро расследований (ФБР) проводит расследование в отношении экс-президента США Дональда Трампа на предмет возможного нарушения им закона о шпионаже. Потенциально бывший хозяин Белого дома может оказаться в тюрьме, сообщает Politico.

Издание, ссылаясь на ордер об обыске поместья Трампа, отмечает, что ФБР расследует дело в отношении экс-президента на предмет удаления или уничтожения им записей. Трампу грозит тюремное заключение или штрафы.

Сам бывший президент прежде сказал, что необходимости в проведении обысков во Флориде не было. Трамп уверяет, что все изъятые федералами бумаги были рассекречены, он и так был готов отдать их добровольно.

Ранее стало известно, что агенты ФБР изъяли 11 комплектов секретных документов во время обыска в доме Дональда Трампа. Некоторые из них были помечены грифом «совершенно секретно» и не должны были вывозиться из специальных государственных учреждений. Агенты забрали около 20 коробок с вещами, папки с фотографиями.