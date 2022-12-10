Politico: Пентагон колеблется в передаче Украине беспилотников MQ-9 Reaper

Фото: Staff Sgt. Jason Grabiec/Global Look Press

Пентагон еще не принял решение о передаче Украине беспилотников MQ-9 Reaper, которые еще в марте предлагали поставить Киеву представители военно-воздушных сил США, сообщило издание Politico. Американское руководство опасается передачи Киеву секретных технологий, а также того, что часть беспилотников «практически гарантированно будет сбита», сообщили источники.

В ВВС США думали, что у них есть идеальный план: взять старые беспилотники Reaper, от которых они пытались избавиться в течение многих лет, и отправить их Украине, просившей дальнобойные вооружения. <...> После нескольких месяцев внутренних споров Пентагон так и не принял решение, — говорится в статье.

Журналисты отметили, что в первые месяцы после начала спецоперации Украина эффективно применяла турецкие беспилотники Bayraktar TB2, однако позже они стали мишенью для российских средств ПВО и радиоэлектронной борьбы. В связи с этим в Пентагоне задумались, не ждет ли их дроны та же участь.

В США в июле 2022 года уже подозревали Россию в причастности к крушению беспилотника MQ-9 Reaper, упавшего при заходе на посадку на одной из авиабаз в Румынии. В Пентагоне предполагали, что БПЛА мог разбиться из-за российской РЭБ, якобы сработавшей с территории Приднестровья.