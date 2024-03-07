Полиция в США взяла под стражу бобра Полиция задержала бобра из-за блокировки дороги в штате Вашингтон в США

Фото: Wolfram Steinberg/dpa/globallookpress.com

В США задержали бобра, который разместился на дороге и мешал движению транспорта, сообщает UPI. Полиция взяла под стражу животное в штате Вашингтон, второму злоумышленнику удалось скрыться.

Поимка заняла два дня. Сначала прибывший на вызов отряд полиции запросил подкрепления у Общества защиты животных и Департамента по рыболовству и дикой природе, однако пока специалисты двигались к месту происшествия, бобры сбежали. На следующий день операция увенчалась успехом, и одного зверька доставили в центр по разведению рыбы и диких животных для обследования.

Надеюсь, он получит необходимую помощь и перестанет вести опасную жизнь на улицах Беллингема, — отметили правоохранители.

Ранее в Москве в районе Покровское-Стрешнево заметили построенную бобрами плотину. На опубликованных в Сети кадрах видно, что животные возвели плотину в форме сердца. Однако местные жители не обрадовались: из-за бобровых плотин у загородных жителей часто случаются потопы, а разрушить такую конструкцию крайне сложно, так как она укреплена илом и глиной.

Осенью прошлого года биолог Павел Глазков рассказал, что нашествие бобров в последние годы по всей территории России может грозить преобразованием природного ландшафта и потопами. Как пояснил эксперт, когда численность популяции не контролируется, это приводит к быстрому размножению животных, что влечет за собой всплеск их активности.