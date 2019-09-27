https://static.news.ru/photo/a997c87c-e12f-11e9-8e85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fremont Police Department/Facebook

Полиция Калифорнии пересела на электрокар Tesla, но во время погони у офицера Джесси Хартмана машина разрядилась. В результате полицейский не смог поймать нарушителя.

По данным полиции, это был первый электрокар в местном департаменте. До этого силовики собирались полностью отказаться от автомобилей на бензине, пишет « Ридус ».

После неудачной погони полицейский департамент начал расследование, которое показало, что электрокар вышел в рейд без полного заряда аккумулятора, и при скорости 200 км/ч его хватило максимум на 10 минут.

В целом полицейские Калифорнии довольны Tesla, отмечая, что такой случай был единичным. Как правило, полного заряда электромобиля хватает на весь день, а после смены обычно остаётся 40–50% зарядки.

Как писал News.ru, в начале сентября некоторые владельцы электромобилей Tesla в США не могли открыть свои машины. Проблемы с доступом вызвал сбой приложения, заменяющего ключ.