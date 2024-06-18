Поездка Байдена в Лос-Анджелес дорого обошлась агенту Секретной службы США Агента Секретной службы США ограбили во время поездки Байдена в Лос-Анджелес

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Агента Секретной службы США ограбили, когда президент страны Джо Байден посещал Лос-Анджелес, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на официальных лиц. Инцидент произошел после мероприятия по сбору средств.

По данным агентства, сотрудник Секретной службы США подвергся вооруженному ограблению вечером в субботу, 15 июня. Сообщение о преступлении поступило в 21:30. В местной полиции отметили, что у агента похитили сумку. По данным полиции, потерпевший не пострадал. Он также произвел выстрел из пистолета. В Секретной службе США заявили, что им неизвестно, был ли кто-нибудь застрелен.

Полиция Тастина заявила, что не нашла подозреваемого, однако правоохранители нашли некоторые украденные вещи агента вблизи места преступления. Полиция сообщила, что на месте происшествия видели автомобиль Infiniti FX35 серебристого цвета.

Ранее опрос Pew Research Center показал, что четверть американцев на предстоящих президентских выборах не хотят поддерживать ни нынешнего главу государства Джо Байдена, ни бывшего — Дональда Трампа. Участие в нем приняли свыше 8,6 тысячи граждан. В результатах исследования отмечается, что подобный негатив к кандидатам, по данным американского исследовательского центра, было только в 2016 году, когда кандидатами были Хиллари Клинтон и Дональд Трамп. Ими были недовольны 20% американцев.