Подросток во Флориде застрелил сестру из-за спора о подарках на Рождество В США подросток застрелил сестру из-за спора о количестве подарков на Рождество

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

В Флориде подросток убил свою сестру в результате ссоры из-за подарков на Рождество, пишет The Washington Post со ссылкой на шерифа округа Пайнеллас Боб Гуалтиери. По его словам, девушка пыталась уладить конфликт между двумя братьями-подростками, который вспыхнул из-за того, кто получит больше подарков. В ответ один из них выстрелил в девушку.

14-летний мальчик застрелил свою сестру, которая пыталась разрядить ссору, а затем был ранен своим старшим братом тоже выстрелом из пистолета, — заявил шериф Боб Гуальтьери.

Братья проводили время за праздничными покупками с матерью, сестрой и ее двумя сыновьями в преддверии Рождества. Спор начался из-за разногласий о подарках и трате денег на них. Ссора не утихала, пока семья направлялась к бабушке в Ларго. По словам шерифа, оба брата имели при себе пистолеты.

В какой-то момент ссора привел к тому, что 14-летний подросток выстрелил своей сестре в грудь, она скончалась. Через несколько секунд другой подросток выстрелил своему младшему брату в живот. Пострадавшего доставили в больницу. Подростку, стрелявшему в брата, предъявят обвинения в покушении на убийство первой степени и подделке вещественных доказательств.

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