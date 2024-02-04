Перетрудившийся Киллиан Мерфи разбил голову во время съемок «Оппенгеймера» Киллиан Мерфи разбил голову о тумбочку во время съемок «Оппенгеймера»

Фото: IMAGO/Jennifer Bloc/Global Look Press

Актер Киллиан Мерфи разбил голову о прикроватную тумбочку во время съемок «Оппенгеймера», пишет The Sun. Его коллега по площадке Эмили Блант специально подарила мужчине, который во время напряженной работы почти перестал спать, «роскошную подушку». Подарок Мерфи принял, но перед сном случайно промахнулся, упав головой на угол прикроватной тумбочки.

Он разбил себе голову! Он пришел на съемочную площадку на следующее утро и пришлось заклеивать ему голову. И это все из-за какой подушки, — рассказала актриса.

Ранее Мерфи был удостоен «Золотого глобуса» в категории «Лучший актер» за роль в «Оппенгеймере». Эта биографическая лента также номинирована в категории «Лучший драматический фильм».

Сообщалось, что «Оппенгеймер» заработал свыше $930 млн. Фильм, посвященный физику Роберту Оппенгеймеру, известному в качестве создателя атомной бомбы, стал одной из самых кассовых голливудских кинолент с возрастным рейтингом R. Он также набрал 93% положительных отзывов от критиков.

На экранах российских кинотеатров «Оппенгеймер» может появиться уже в августе, пиратскую копию привезут из Армении. По словам очевидцев, стенды-афиши, которые ставят прямо перед выходом фильмов в прокат, уже появились в Екатеринбурге рядом с кассами кинотеатра в торговом центре «Пассаж». Однако московские кинотеатры отказались показывать пиратские версии голливудских лент, там уточнили, что для этого потребуется прокатное удостоверение.