Пентагон сообщил о поставках Киеву 108 гаубиц М777

США передали Украине 108 гаубиц М777 с боеприпасами к ним. Об этом сообщил замминистра обороны США по политическим вопросам Колин Каль. Его слова приводит портал Oops Top.

На сегодняшний день мы передали 108 таких гаубиц, плюс более 220 000, боеприпасов с дальностью более 30 км, что ощутимо, — заявил представитель военного американского ведомства.

Каль отметил, что на сегодня боевики ВСУ испытывают проблемы с дефицитом боеприпасов для артиллерии, особенно это касается калибра 152 мм. При этом замминистра признал превосходство российской артиллерии на украинской и сообщил о «чувстве беспокойства» за украинскую сторону.

О поставках на Украину гаубиц М777 стало известно 15 мая. На тот момент США отправили Киеву 90 гаубиц, ещё 10 поступили от Канады и Австралии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ не будут обстреливать территорию России, когда получат от Запада оружие с дальностью поражения более 100 км. Украинский лидер отметил, что имеет в виду удары по гражданским целям.