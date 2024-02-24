Пентагон расследует более 50 нарушений в поставках оружия для Украины Генинспектор Пентагона Сторч: при закупках оружия для Украины выявлены нарушения

Фото: МО США

Генинспектор Пентагона Роберт Сторч заявил о том, что при закупках вооружений для Киева выявили случаи мошенничества, подмены продукции, коррупции и краж, передает Bloomberg. Отмечается, что сейчас прокуроры расследуют более 50 уголовных дел, связанных с поставками для ВСУ.

По данным агентства, обвинений пока никому не предъявляли. Также некоторые декларации грузов, которые отправили через Польшу, не были правильно составлены. По словам Сторча, в скором времени могут быть открыты новые дела с учетом «количества и скорости» отправок оружия на Украину.

В марте 2023 года американские конгрессмены направили обращение к руководству Госдепартамента с просьбой позволить сотрудникам надзорных ведомств командировки в Киев для контроля за распределением американской помощи. Там отметили, что отвечающие за контроль чиновники заявили о проблемах с аудитом.

Конгрессмены отметили, что, несмотря на то что сотрудники офисов генеральных инспекторов побывали на Украине, в Польше и Германии, Государственный департамент наложил ограничения на такого рода миссии. Кроме того, другому персоналу поездки на Украину для осуществления надзора запрещены.