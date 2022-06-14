Пентагон призовёт союзников к дальнейшей военной поддержке Киева

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Глава Пентагона намерен призвать союзников в ходе встречи контактной группы по Украине к дальнейшей военной поддержке Киева. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По её словам, глава Минобороны Ллойд Остин встретится с главами генштабов десяти стран, чтобы призвать их к поставкам военной помощи Украине.

Министр обороны США Ллойд Остин на текущей неделе будет с визитом в Европе, в ходе которого он проведет очередной раунд переговоров контактной группы по Украине. Он встретится с руководителями оборонных ведомств и главами генштабов десятков стран, чтобы призвать их продолжить поставки военной помощи Украине, — сказала представитель администрации США.

Ранее первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган заявил, что США будут ежемесячно выделять Украине примерно по $1,5 млрд. Деньги предназначены для поддержания работы украинского правительства.