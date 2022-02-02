Пентагон сообщил о переброске дополнительных войск в Европу
Антон Соловьев
Антон Соловьев
18:45, 02 февраля 2022
Фото: US Joint Staff/Global Look Press
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Представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге подтвердил, что Соединённые Штаты на временной основе дополнительно отправят в Германию, Польшу и Румынию свои военные силы в связи с действиями России на границе с Украиной.
США вскоре отправят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию. Эти перемещения носят временный характер. Эти перемещения являются ответом на нынешнюю ситуацию в сфере безопасности,— сказал Кирби.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что президент США Джо Байден одобрил отправку новых американских войск в Восточную Европу. Переброска пройдёт в ближайшие дни. Это развёртывание является демонстрацией поддержки союзников по НАТО, которые чувствуют угрозу из-за «военных действий» России вблизи Украины.
США перебрасывают около двух тысяч солдат в Польшу и ещё несколько тысяч на юго-восточный фланг НАТО, в том числе в Румынию. Кроме того, 8,5 тысячи американских военнослужащих приведены в повышенную боевую готовность на случай, если будут вызваны силы реагирования Североатлантического альянса.