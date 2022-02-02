Пентагон сообщил о переброске дополнительных войск в Европу

Представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге подтвердил, что Соединённые Штаты на временной основе дополнительно отправят в Германию, Польшу и Румынию свои военные силы в связи с действиями России на границе с Украиной.

США вскоре отправят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию. Эти перемещения носят временный характер. Эти перемещения являются ответом на нынешнюю ситуацию в сфере безопасности, — сказал Кирби.

. @PentagonPresSec : The United States will soon move additional forces to Romania, Poland, and Germany. I want to be very clear about something: these are not permanent moves. pic.twitter.com/SnQnGnCvwN — Department of Defense (@DeptofDefense) February 2, 2022

Ранее в СМИ появилась информация о том, что президент США Джо Байден одобрил отправку новых американских войск в Восточную Европу. Переброска пройдёт в ближайшие дни. Это развёртывание является демонстрацией поддержки союзников по НАТО, которые чувствуют угрозу из-за «военных действий» России вблизи Украины.

США перебрасывают около двух тысяч солдат в Польшу и ещё несколько тысяч на юго-восточный фланг НАТО, в том числе в Румынию. Кроме того, 8,5 тысячи американских военнослужащих приведены в повышенную боевую готовность на случай, если будут вызваны силы реагирования Североатлантического альянса.