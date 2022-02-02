Байден одобрил отправку американских войск в Восточную Европу

Президент США Джо Байден одобрил отправку новых американских войск в Восточную Европу. По данным телеканала CNN cо ссылкой на официальных лиц США, переброска пройдёт в ближайшие дни. Отмечается, что это развёртывание является демонстрацией поддержки союзников по НАТО, которые чувствуют угрозу из-за «военных действий» России вблизи Украины.

США перебрасывают около 2 тысяч солдат в Польшу и ещё несколько тысяч на юго-восточный фланг НАТО, в том числе в Румынию. Кроме того, 8,5 тысяч американских военнослужащих приведены в повышенную боевую готовность на случай, если будут вызваны силы реагирования Североатлантического альянса.

Войска будут действовать на двусторонней основе с принимающими их странами, поскольку НАТО ещё не задействовала многонациональные силы реагирования, — говорится в сообщении.

Отмечается, что информацию в среду должен подтвердить Пентагон и предоставить дополнительные детали.

Кроме того, Пентагон приказал привести в повышенную боевую готовность ещё несколько тысяч военнослужащих на случай возможной переброски в Европу, сообщила газета The Wall Street Journal.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что у президента США Джо Байдена нет желания отправлять американские войска на Украину. Принятое ранее решение о приведении 8,5 тысячи американских военных в состояние повышенной готовности к переброске в Европу Псаки объяснила поддержкой стран «восточного фланга» НАТО.