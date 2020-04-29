Вместо «сдерживания России» Пентагон будет строить «стену Трампа»

https://static.news.ru/photo/57b904e0-8a07-11ea-bc8f-fa163e074e61_660.jpg Марк Эспер Фото: Marvin Lynchard/Dod/Global Look Press

Министр обороны США Марк Эспер распорядился приостановить финансирование ряда проектов, направленных на «сдерживание России». Средства — около $545 млн — будут перераспределены на строительство стены на американо-мексиканской границе.

По данным агентства Bloomberg, изначально их планировалось потратить на зарубежные проекты военной инфраструктуры. Они должны были быть реализованы в Германии, Испании, Норвегии и других странах в рамках программы «Европейская инициатива сдерживания», направленной против «российской угрозы».

Представитель оборонного ведомства Крис Шервуд, комментируя эту информацию, заявил, что проекты заморозили до 2021 года. Для их финансирования Конгрессу Соединённых Штатов придётся выделить дополнительные средства.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс займётся сдерживанием России из-за военного присутствия Москвы вдоль его границ, писал NEWS.ru.