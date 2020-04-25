Пентагон отправил медиков на американский эсминец для борьбы с COVID-19

https://static.news.ru/photo/24f06afc-87ab-11ea-897d-fa163e074e61_660.jpg Фото: navy.mil

Американский десантный корабль USS Makin Island, где расположилась бригада медиков интенсивной терапии, отправился на помощь эсминцу USS Kidd, на борту которого зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), сообщили представители Военно-морских сил США.

Корабль выполняет задачи на востоке Тихого океана. Экипаж — 350 человек, из которых 33 заразились, передаёт «Интерфакс». USS Kidd стал вторым представителем флота США, где началось распространение COVID-19. Первым стал авианосец «Теодор Рузвельт». На данный момент заболели 850 моряков из почти 5 тысяч членов команды.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,9 млн человек, погибли свыше 202 тысяч, выздоровели более 817 тысяч.

В России на 26 апреля 2020 года общее число инфицированных достигло 80 949 (+6361 за последние сутки), 6767 человек выздоровели (+517), умерли 747 человек (+66). В Москве 42 480 (+2971) заболевших, 3175 исцелились, 404 стали жертвами недуга.

Ранее NEWS.ru сообщал, что разведсообщество в США опасается, что коронавирус нового типа могут использовать в качестве биологического оружия. Это не значит, что американские силовые ведомства верят в рукотворное происхождение COVID-19. Скорее, они полагают, что ситуацией с пандемией могут воспользоваться преступники.