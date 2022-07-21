Пентагон создал ведомство по изучению аномальных явлений Пентагон объявил о создании ведомства по изучению аномальных явлений

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Пентагон — штаб-квартира Министерства обороны США

Министерство обороны США создало ведомство по изучению «неопознанных аномальных явлений в космосе, воздухе и на море», сообщается на сайте Пентагона. Ведомство получило название — Управление по разрешению аномалий во всех областях (AARO).

Миссия AARO будет направлена на синхронизацию усилий Минобороны и других федеральных ведомств и агентств США по обнаружению, идентификации и атрибутированию объектов, представляющих интерес, — сказано в сообщении.

Специалисты будут исследовать аномалии, найденные на военных объектах и в их окрестностях, в районах проведения операций, на полигонах для тренировок и в воздушном пространстве. Деятельность ведомства будет затрагивать «аномальные, неопознанные космические, воздушные, подводные и межсредовые объекты».

Ранее сообщалось, что в структуре Министерства обороны США появится новое подразделение по слежению за неопознанными воздушными объектами, которое придёт на смену действующей рабочей группе по слежению за НЛО. Оно будет синхронизировать действия в Минобороны и во всём правительстве США по обнаружению, идентификации и атрибуции представляющих интерес объектов в особых зонах воздушного пространства, а также оценивать и снижать любые угрозы для безопасности полётов и национальной безопасности.