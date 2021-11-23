Пентагон создал новое подразделение по слежению за НЛО

В структуре Министерства обороны США появится новое подразделение по слежению за неопознанными воздушными объектами. Оно придёт на смены действующей рабочей группе по слежению за НЛО. Об этом сообщили в Пентагоне.

Ранее в состав ВМС США входила группа по неопознанным летающим объектам. Новое подразделение получит более длинное наименование: группа по идентификации и синхронизации подхода к воздушным объектам (AOIMSG).

Как уточнили в Пентагоне, эта группа будет синхронизировать действия в Минобороны и во всём правительстве США по обнаружению, идентификации и атрибуции представляющих интерес объектов в особых зонах воздушного пространства.

Она также будет оценивать и снижать любые связанные угрозы для безопасности полётов и национальной безопасности, — говорится в сообщении военного ведомства.

В Пентагоне заверили, что они очень серьёзно воспринимают сообщения о вторжении любых летающих объектов — как опознанных, так и нет — и расследуют каждое из них.

Ранее газета The Hill и Исследовательская служба Харриса провели опрос, который показал, что около 70% американцев считают, что правительство США располагает большим количеством информации о неопознанных летающих объектах (НЛО) и неопознанных воздушных явлениях, чем оно предоставляют общественности в настоящее время.

В свою очередь, в докладе национальной разведки США сообщалось, что НЛО могут быть опасны и стать проблемой для безопасности страны. Разведка опасается, что НЛО — это шпионские платформы зарубежных противников США, и признаёт, что Штатам придётся задуматься о своей безопасности, если выяснится, что другие государства уже разработали «прорывную или революционную технологию».