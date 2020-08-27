Пентагон обеспокоился военными учениями с запуском ракет в Китае

https://static.news.ru/photo/36a45d50-e8a7-11ea-8fc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

Пентагон выразил обеспокоенность намерением Китая провести военные учения с запуском баллистических ракет в районе Парасельских островов в Южно-Китайском море. Учения назначены на 23–29 августа, заявление Минобороны США опубликовало 27 августа.

По мнению Пентагона, запуск ракет Китаем дестабилизирует обстановку в Южно-Корейском море.

Министерство обороны обеспокоено недавним решением Китайской Народной Республики провести 23–29 августа военные учения, включая запуск баллистических ракет, в районе Парасельских островов в Южно-Китайском море, — говорится в заявлении американского военного ведомства.

Поводом для такого заявления стало сообщение о том что Китай 26 августа во время учений запустил ракеты, которые могут поражать наземные и морские цели, такие, как авианосцы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что накануне президентских выборов в США отдельные политики пытаются спровоцировать столкновения американской и китайской армий. Об этом заявил официальный представитель Минобороны КНР старший полковник У Цянь.